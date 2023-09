Il ministro della Difesa ucraino, Oleksii Reznikov, ha annunciato le sue dimissioni al Parlamento. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva reso noto ieri sera di voler sostituire Reznikov con il capo del Fondo del demanio statale Rustem Umerov per alcune voci di coinvolgimento di Reznikov in un'inchiesta per corruzione sulle spese militari.