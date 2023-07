Zaki: «Grazie al Governo Italiano»

Patrick Zaki sta per tornare in Italia. Stamane si è recato all'aeroporto de Il Cairo per imbarcarsi sul volo di linea diretto a Milano dove è atteso nel pomeriggio. Lo studente che ha ottenuto la grazia dal Presidente Al Sisi ha rilasciato alcune dichiarazioni a dei giornalisti presenti, tra cui un inviato dell'Ansa. Parole attese soprattutto dopo la polemica nata per il suo rifiuto di utilizzare il volo di Stato e l'incontro con il Governo Italiano, il cui lavoro diplomatico è risultato decisivo per la sua liberazione.

"Sono felice di essere sulla via verso l'Italia. Un grazie a Bologna, un grazie a tutti, un grazie agli italiani che hanno lavorato in questi tre anni per giungere a questo momento".



"Un grazie al governo italiano per quello che ha fatto negli ultimi giorni, ho veramente apprezzato tutto quello che hanno fatto": lo ha detto Patrick Zaki a giornalisti all'aeroporto del Cairo. "Sono veramente emozionato di essere qui", ha premesso. "Un grazie alla diplomazia italiana in Egitto", ha aggiunto citando l'Ambasciatore d'Italia al Cairo, Michele Quaroni, e il consigliere Marco Cardoni.