Wimbledon, in finale andrà il fenomenale Novak Djokovic

Novak Djokovic giocherà la finale di Wimbledon 2023 per la nona volta. Niente da fare per Jannik Sinner che dopo 2 ore e 46 minuti, si arrende nella semifinale di Wimbledon 2023, che si è disputata oggi, venerdì 14 luglio. L’azzurro è stato battuto 6-3 6-4 7-6 dopo 2 ore e 46 minuti di battaglia. Sinner deve rimandare l’obiettivo di centrare la prima finale in uno Slam ma ha ottenuto il miglior risultato sull’erba londinese.