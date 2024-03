Il maltempo si abbatte sulla Valle d'Aosta.

"Il pericolo valanghe è in aumento e una valanga si è già avvicinata alla regionale. Stiamo provvedendo a far rientrare le persone che rischiano di rimanere bloccate in paese, prima di chiudere la strada", spiega il sindaco di Rhemes-Notre-Dame, Firmino Thérisod.

Al momento sono in corso le attività di evacuazione dei comunu considerati a rischio.