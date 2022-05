Ore 9.10 - La prova da alcune immagini satellitari

Nuova polemiche all'interno dell'invasione russa in Ucraina. Alcune immagini satellitari pubblicate negli Stati Uniti mostrano due nevi cargo, battenti bandiera di Mosca, attraccate in un porto ucraino mentre caricano grano. Sappiamo che l'Ucraina è uno dei granai del mondo che fornisce decine e decine di paesi. Sappiamo anche che la guerra sta portando ad un rischio molto elevato di fame soprattutto per alcuni paesi africani.