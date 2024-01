Usa e Gb attaccano basi Houthi nello Yemen

Stati Uniti e Gran Bretagna nella notte hanno attaccato obiettivi degli Houthi nello Yemen. Bombardieri e missili a lungo raggio lanciati dalle navi presenti nella zona hanno colpito 60 obiettivi tra campi di addestramento e postazioni lanciamissili dei miliziani filo iraniani.

Blinken, in questi giorni in Medio Oriente, ha spiegato che non si tratta di un'attacco allo Yemen ma solo di rappresaglie contro gli Houthi responsabili dei numerosi attacchi contro navi occidentali dirette verso il canale di Suez.