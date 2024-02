Truppe Nato in Ucraina: è sfida con la Russia

Alta tensione sulla guerra in Ucraina lungo l'asse Nato-Russia. Dal vertice internazionale a favore dell'Ucraina in corso a Parigi era emersa una notizia del possibile invio di soldati francesi sul campo a fianco dei soldati di Kiev. Immediata la replica del Cremlino: «Truppe Nato a Kiev? Il conflitto mondiale sarebbe inevitabile» ha detto un funzionario russo.

Poco fa però il segretario Nato, Stoltenberg ha dichiarato che non esistono piani per l'invio di soldati sul campo di battaglia in Ucraina