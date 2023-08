Trump: «Rischio fino a 561 anni di carcere»

"Con il corrotto Doj del Disonesto Joe (Biden, ndr) che ha illegalmente INCRIMINATO il sottoscritto ancora una volta, le notizie indicano che ora potrei affrontare un totale di 561 ANNI di prigione a causa della caccia alle streghe della Sinistra". Sono le parole contenute in una mail mandata da Donald Trump ai suoi sostenitori alla vigilia dell'udienza sull'incriminazione legata all'assalto al Congresso Usa del 6 gennaio 2021.

Trump ha anche aggiunto che le vicende giudiziarie in cui è coinvolto non fermeranno la sua corsa per le elezioni presidenziali del prossimo anno