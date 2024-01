Trump alla Corte Suprema: senza immunità sarà caos

Duro avvertimento rivolto da Donald Trump alla Corte Suprema. L'ex presidente degli Stati Uniti, in corsa per le presidenziali 2024, ha detto che se sarà escluso dal voto si scatenerà "il caos e la bolgia in tutta la nazione". E' uno dei passaggi che si trova nelle argomentazioni presentate di legali di Trump al massimo tribunale Usa che deve esprimersi sull'immunità dell'ex presidente. "Escludermi dal voto 2024 priverebbe dei diritti civili decine di milioni di americani" e "scatenerebbero caos e bolgia in tutta la nazione".