Toti resta agli arresti domiciliari: rigettata l'istanza di revoca presentata dal presidente della Liguria

Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, rimane agli arresti domiciliari. La giudice per le indagini preliminari Paola Faggioni ha rigettato l'istanza di revoca per il governatore, arrestato il 7 maggio scorso nell'ambito dell'inchiesta della procura genovese con l'accusa di corruzione, voto di scambio e falso. L'avvocato di Toti, Stefano Savi, aveva depositato l'istanza il 10 giugno chiedendo la revoca della misura o, in subordine, una sua attenuazione. Preannunciato il ricorso al Tribunale del Riesame.