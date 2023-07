Torre del Greco, crolla palazzina. Si cercano dispersi tra le macerie

Una palazzina nel pieno centro di Torre del Greco è crollata stamane per motivi ancora da accertare. I soccorritori sono riusciti ad estrarre dalle maceria una ragazza di 20 anni che abitava nello stabile con la mamma che per fortuna al momento del crollo non era in casa.

Vigili del fuoco con l'ausilio di cani e macchinari ad alta tecnologia stanno cercando di rintracciare eventuali altre persone presenti al momento del crollo