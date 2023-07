Tajani: «Zaki torni in Italia come vuole»

Anche il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani è intervenuto oggi sulle polemiche legate al rientro in Italia di Patrick Zaki, lo studente dell'Università di Bologna che, dopo una condanna a tre anni, ha ottenuto la grazia dal Presidente egiziano Al Sisi.

Zaki infatti ha rifiutato il volo di Stato messo a disposizione dal Governo (come da prassi) e soprattutto ha detto No all'incontro con la premier e le autorità, il cui lavoro diplomatico è risultato decisivo per l'ottenimento della grazia

«Torni a casa come vuole» ha detto in tono ironico Zaki. Anche il Ministro della Difesa, Crosetto, ha usato ieri l'ironia: «Abbiamo risparmiato un po' di soldi per il mancato uso del nostro aereo di Stato»