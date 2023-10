Tajani: "Siamo preoccupati per gli ostaggi italiani"

"Siamo preoccupati per la situazione degli ostaggi, tra cui ci sono 19 italiani a Gaza e numerose famiglie di italiani nel nord di Israele, vicino al confine con il Libano", ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante un'intervista con Monica Maggioni a In Mezz'ora su Rai Tre. La principale preoccupazione è garantire la liberazione degli ostaggi, compresi due cittadini italo-israeliani. Inoltre, c'è un gruppo di 19 italiani a sud di Gaza che speriamo di evacuare al più presto. Nel nord di Israele, c'è una situazione di grande tensione con la necessità di evacuare alcuni villaggi, dove risiedono anche numerose famiglie di italiani. Tajani ha sottolineato l'importanza di evitare ulteriori escalation e ha affermato che la priorità sono i civili, che siano ostaggi, persone che desiderano lasciare Gaza o palestinesi che vivono nella Striscia di Gaza. Tajani ha anche evidenziato che Hamas non rappresenta l'intero popolo palestinese, e il popolo palestinese non è sinonimo di Hamas.

Il ministro degli Esteri ha anche sottolineato il ruolo dell'Italia come promotrice della pace nella crisi del Medio Oriente. L'Italia è in costante contatto con tutti gli attori coinvolti e cerca di portare un messaggio di pace. Tajani ha menzionato i contatti con il Qatar e il fatto che ha portato messaggi di pace dal mondo arabo a Israele. L'Italia ha chiesto ai paesi arabi di esortare Hamas a cessare i lanci di razzi su Israele. Tajani ha evidenziato la situazione di altissima tensione e il ruolo dell'Italia nel cercare di prevenire una possibile escalation del conflitto verso il Libano e l'Iran. L'Italia cerca di fungere da ponte tra il mondo arabo, ebraico e cristiano, portando un messaggio di pace a tutte le parti coinvolte.