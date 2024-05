Tajani: «Le parole di Macron? Non manderemo soldati in Ucraina»

«Abbiamo sempre detto che noi non siamo in guerra con la Russia e quindi non manderemo soldati italiani a combattere in Ucraina». Sono le parole, chiare, del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che a Reggio Calabria ha risposto ad una domanda dei giornalisti sulle dichiarazioni del presidente francese Emmanuel Macron secondo cui in caso di forte avanzata dell'Armata Rossa la Nato potrebbe inviare propri soldati.