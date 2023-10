Sinner trionfa a Pechino: battuto Medvedev in finale

Jannik Sinner ha conquistato il torneo ATP 500 di Pechino battendo in finale il russo Daniil Medvedev per 7-6 7-6. La partita è durata 2 ore ed è stata decisa da tie break entrambi vinti dall'italiano a 2. Per Sinner si tratta del 9° torneo in carriera e del 3° in una stagione che è la migliore per un tennista italiano nell'era Open. Consolidata la posizione numero 4 nel ranking mondiale conquistata dopo la vittoria su Alcaraz in semifinale, abbattuto il tabù di Medvedev che finora aveva sempre fermato Sinner nei 6 precedenti.