Sinner, martedì perfetto: qualificato in semifinale al Roland Garros

Jannik Sinner si è qualificato per le semifinali del Roland Garros a Parigi. L'altoatesino ha superato nei quarti il bulgaro Dimitrov con il punteggio di 6-2 6-4 7-6. Affronterà il vincente della sfida Alcaraz-Zverev. Per Sinner si tratta della prima volta in semifinale a Parigi e arriva nel giorno dell'ufficializzazione del numero 1 nel ranking ATP certificato dopo il ritorno per problemi fisici di Nole Djokovic.

Powered by