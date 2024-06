Jannik Sinner ha vinto il torneo ATP di Halle battendo in finale il polacco Hurkacz con il punteggio di 7-6 7-6. Per l'altoatesino si tratta della prima volta sulla superficie erbosa, successo che consolida la prima posizione mondiale e apre a scenari interessanti in vista del torneo dello Slam di Wimbledon che scatta a Londra il 1° luglio e nel quale Sinner sarà testa di serie numero 1.