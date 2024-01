Straordinario Sinner: batte Djokovic e vola in finale agli Australian Open

Jannik Sinner si è qualificato per la finale degli Australian Open battendo il serbo Nole Djokovic, numero uno del mondo, per 6-1 6-2 6-7 6-3. La partita è stata a lungo senza storia, con l'italiano perfetto e il Djokovic in grande difficoltà (troppi errori forzati). Nel terzo set Sinner ha avuto un match point nel tie break, annullato sul servizio dell'avversario. Poi il quarto set con break conquistato subito. Per Sinner è la prima volta in una finale dello Slam: incontrerà il vincente dell'altra semifinale tra Zverev e Medvedev. Djokovic vede chiudersi a 33 la striscia di partite vincenti agli Australian Open dove non perdeva addirittura dal 2018.