Sinner: 18% di share su Eurosport

Con oltre 2 milioni di spettatori, Eurosport segna il suo migliore risultato con la vittoria di Jannik Sinner agli Australian Open 2024. Il match ha registrato uno share dell'18% (con il 60% di share pay) e un picco di oltre 2,6 milioni di spettatori al momento del match point alle 13e31.

Nel quinto set decisivo, si sono registrati 2,4 milioni di spettatori, con uno share superiore al 15%. Eurosport si posiziona come il secondo canale nazionale per il pubblico totale, preceduto solo da Rai 1. Complessivamente, nelle 24 ore, Eurosport si colloca come il settimo canale nazionale con oltre il 4% di share.

La sintesi della partita trasmessa su Nove alle 18 ha attirato 576mila spettatori, ottenendo uno share del 3,8%, con un picco di 961mila spettatori, posizionando il canale come il quinto nazionale durante quella fascia oraria.