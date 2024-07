Sfuma nella finale di Wimbledon il sogno di Jasmine Paolini

Niente da fare per Jamine Paolini che non riesce a coronare di essere in assoluto il primo tennista italiano a vincere il torneo di Wimbledon, il più importante del mondo. Una sconfitta che lascia molto amaro in bocca visto soprattutto il primo set in cui l'azzurra è parsa bloccata dalla tensione, come avvenne anche nel primo set della semifinale contro la Vekic. Oggi però malgrado un ottimo secondo set vinto agevolmente da Jasmine, nel terzo l'avversaria ha messo in campo tutta la sua potenza e precisione al servizio.

Un doppio fallo di Paolini sul 3-3 le ha dato il break decisivo difeso con i denti nel game più lungo del match, quello del 5-4. Chiuso poi, malgrado due palle break non sfruttate da Paolini, con un gran servizio vincente.