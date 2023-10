Scommesse: indagati Zaniolo e Tonali

Ci sono stati nel pomeriggio sviluppi clamorosi nell'inchiesta sulle scommesse che sta sconvolgendo il mondo del calcio. La Polizia si è recata nel ritiro della Nazionale, a Coverciano, dove sono stati sentiti e sono stati jnformati della loro iscrizione nel registro degli indagati due calciatori azzurri: Zaniolo e Tonali.

I due hanno lasciato il ritiro e sono tornati nei loro club. "non sono in grado di sostenere l'impegno" scrive la Figc in un comunicato.