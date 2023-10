Scholz: "Olocausto ci impone difesa di Israele per sempre"

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz è intervenuto in parlamento con un discorso in merito alla guerra tra Israele e Hamas: "ll ministero federale degli Interni vieterà ad Hamas di operare in Germania". Il premier ha ribadito di essere in stretto contatto con il presidente egiziano Al-Sisi, con il presidente turco Erdoğan e con l'Emiro del Qatar, che verrà ricevuto oggi a Berlino, "Tutti e tre possono svolgere un ruolo importante nella mediazione e nella de-escalation della situazione attuale".

Soprattutto ha mostrato la sua vicinanza al governo di Tel Aviv richiamando in causa l'olocausto nazista della seconda guerra mondiale.