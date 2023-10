Schlein: «Tutti in piazza contro la destra l'11 novembre»

«Per le persone che ci affidano paure e speranze dobbiamo fare un passo avanti e convergere in un solo luogo dove invitiamo tutti quelli che sentono come noi l'esigenza di costruire un'alternativa a questo governo per l'Europa che vogliamo, per l'Italia che meritiamo. l'11 novembre scendiamo in piazza... ». Così il segretario del Pd, Elly Schlein ha chiuso la sua relazione alla direzione del Pd, annunciando la prima grande manifestazione della sinistra contro il Governo di Giorgia Meloni