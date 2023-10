Roma: treni ridotti per guasto sulla linea. Ritardi e cancellazioni

Nel nodo ferroviario di Roma, attualmente, si registra una notevole riduzione della velocità di circolazione dei treni a causa di un guasto nella linea elettrica aerea che alimenta i convogli. Questo problema è localizzato tra le stazioni di Roma Tiburtina e Roma Prenestina.

Gli inconvenienti hanno iniziato a manifestarsi all'inizio della giornata di lunedì, e le indagini per determinare le cause del guasto sono ancora in corso, come comunicato da Ferrovie. Questa situazione sta influenzando l'intera rete ferroviaria che collega Milano a Napoli e sta comportando anche disagi sulle linee dirette da Verona e Venezia a Roma. Di conseguenza, sono stati apportati cambiamenti nei servizi, con ritardi e alcune cancellazioni.