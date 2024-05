Raid israeliano su Rafah: 40 morti. Israele: uccisi due alti comandanti di Hamas

Il ministero della Sanità di Gaza, controllato da Hamas, ha denunciato la morte di almeno 40 palestinesi nel corso di un diversi raid aerei israeliani su Rafah. Lo riporta Al Jazeera. Secondo il ministero, la maggior parte delle vittime erano donne e bambini sfollati presi di mira da "strumenti di uccisione di massa". L'esercito israeliano ha affermato che nel raid sono stati "eliminati il terrorista Yassin Rabia, comandante della leadership di Hamas in Giudea e Samaria (Cisgiordania, ndr), nonché Khaled Nagar, un alto funzionario dell'ala di Hamas in Giudea e Samaria". L'attacco "è stato effettuato nella zona di Tal as Sultan, nel nord-ovest di Rafah, sulla base di precise informazioni di intelligence".