Putin: «Pronto a trattare sul grano»

Sochi, località russa sul Mar Nero, il vertice tra il presidente russo Vladimir Putin e quello turco Recep Tayyip Erdogan.

Si tratta del primo incontro in presenza tra i due leader in quasi un anno. All'ordine del giorno del colloquio la situazione dell'accordo su grano ed altre questioni. In particolare, al centro del vertice, un possibile rilancio del patto che aveva permesso l'esportazione in sicurezza del grano ucraino. All'inizio del colloquio con il suo omologo turco, il presidente russo Vladimir Putin ha detto che Mosca è aperta ai negoziati per l'accordo sul grano. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti.

La Russia aveva interrotto il patto a metà luglio, vincolando il suo rinnovo all'applicazione del memorandum tra Mosca e l'Onu per togliere tutti gli ostacoli alle esportazioni dei cereali e dei fertilizzanti russi provocati dalle sanzioni.