Primo post su instagram di Chiara Ferragni (senza commenti e senza Fedez)

Chiara Ferragni, dopo le polemiche ed il via all'ìnchiesta per truffa aggravata in merito ai famosi pandori Balocco da lei firmati e con una presunta beneficenza è tornata sui social con alcuni scatti di famiglia su instagram.

Manca però Fedez e soprattutto l'influencer ha tolto la possibilità del commento al suo post da parte dei follower.