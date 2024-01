Oscar Pistorius esce dal carcere: 11 anni fa l'omicidio della fidanzata

Oscar Pistorius è stato rilasciato dal carcere dove era detenuto da 11 anni per l'omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp, avvenuto il giorno di San Valentino del 2013. Pistorius era stato condannato per omicidio nel 2015 con una pena di 13 anni e cinque mesi. di reclusione Vivrà in libertà vigilata fino al 2029, condizioni rigorose che gli impediranno anche di parlare con i media fino alla fine della pena.

La madre di Reeva Steenkamp, uccisa da Oscar Pistorius la notte del 14 febbraio 2013, ha commentato il rilascio dal carcere, dell'ex campione paralimpico dicendo di star scontando "l'ergastolo" nel suo dolore. Il marito di lei, Barry Steenkamp, è morto lo scorso 14 settembre, "di dolore" per la perdita della figlia.