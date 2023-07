Omicidio Melania Rea: la rabbia del fratello per l’intervista di Parolisi

Interpellato da Adnkronos Michele Rea, fratello di Melania la donna uccisa con 35 coltellate nel 2011, commenta così la notizia dei permessi concessi al suo assassino, Salvatore Parolisi: “Rabbia. Questo ho provato, da fratello di Melania ma anche da uomo, vedendo l'intervista a Salvatore Parolisi. Rabbia per quello che è stato e per quello che è, sebbene il personaggio non mi faccia ormai più né caldo né freddo, e non meriti niente. Io voglio solo giustizia, la continuo a cercare e farò di tutto per averla”.