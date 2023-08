Olanda e Danimarca: si agli F16 all'Ucraina

L'Ucraina ha ricevuto la garanzia che otterrà gli F-16 con una visita lampo del presidente Zelensky in Olanda dove ha hircevuto tutte le rassicurazioni del caso dal presidente Rutte.

Una volta ottenuto il via libera dagli Stati Uniti, Danimarca e Olanda si sono impegnate a consegnare a Kiev una flotta aerea composta da 61 dei temutissimi caccia. Poche ore prima del blitz con cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è recato in Olanda e Danimarca per chiudere la trattativa, Mosca ha denunciato l'attacco di un drone ucraino nella stazione della città russa di Kursk che, dopo essere stato abbattuto, avrebbe ferito almeno cinque persone. Forse una reazione all'attacco russo sulla città ucraina di Chernihiv, che ha portato alla morte di 7 persone e per il quale il presidente ucraino ha giurato vendetta e "una risposta notevole". Da Amsterdam e Copenaghen, intanto, è arrivata quella diplomatica sui caccia. "Una decisione storica", ha esultato Zelensky pubblicando un selfie con il primo ministro olandese Mark Rutte, "un altro passo verso il rafforzamento dello scudo aereo dell'Ucraina".