Migranti, Ocean Viking in fermo amministrativo al porto di Civitavecchia

La Ocean Viking di Sos Mediterranee è in stato di blocco amministrativo nel porto di Civitavecchia per «un periodo indefinito». Ad annunciarlo è la stessa Ong che l'11 luglio, al suo arrivo al porto assegnato dalle autorità italiane per lo sbarco di 57 migranti, è stata sottoposta a un’ispezione di controllo dello Stato di approdo (Port State Control- Psc). L'ispezione è durata ben 7 ore ed è stata condotta dalla Guardia Costiera. «Stiamo lavorando con le parti interessate per revocare il fermo il prima possibile», dicono ora dalla Ong e non è ben chiaro quali siano le contestazioni che sono state mosse in merito alle violazioni riscontrate.

«Sono in corso discussioni con le parti interessate. L’ispezione ha individuato alcune piccole carenze tecniche e amministrative» spiegano da Sos Med evidenziando che «una di queste carenze richiede un’indagine più approfondita che coinvolga vari attori della certificazione e dell’armatore».