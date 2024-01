Nuovi radi Usa-Gb contro gli Houthi

Missili a lungo raggio e bombardieri di Usa e Gran Bretagna hanno colpito nella notte altre postazioni radar e depositi d'armi degli Houthi nello yemen. le azioni, hanno fatto sapere dal comando Usa, hanno come scopo quello di indebolire le capacità offensive dei ribelli filo-iraniani.

L'Iran ha attaccato Washington per questi attacchi pèarlando di azioni di non fanno altro che aumentare la tensione nell'area. Gli Houthi hanno poi minacciato l'occidente spiegando che queste azioni non resteranno impunite