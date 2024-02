Niente agricoltori sul palco di Sanremo: decisione presa da Rai e ministro Piantedosi

Non ci sarà presenza sul palco per gli agricoltori che saranno protagonisti della quarta serata del Festival di Sanremo con la loro protesta. "Quella di non far salire gli esponenti della protesta con i trattori sul palco di Sanremo è stata una scelta condivisa con il ministro dell'Interno Piantedosi" ha annunciato l'amministratore delegato della Rai Roberto Sergio a margine degli Stati Generali della Siae a Sanremo. Nel corso della serata è attesa la lettura da parte di Amadeus di un testo condiviso dai rappresentanti degli agricoltori.