Netanyahu: «Operazione a Gaza quasi terminata. Ora in Libano»

Meno guerra ed operazioni a Gaza, intensificazione dell'attività verso il Libano. Netanyahu in un'intervista ha annunciato un cambio imminente di strategia nelle operazioni di terra del suo esercito. «La fase calda dell'operazione a Gaza si sta concludendo; ora dobbiamo guardare con maggior attenzione ed interesse al Libano. Siamo comunque in grado di sostenere due differenti guerre in contemporanea»