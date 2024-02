Navalny: giallo sulla morte. Il corpo non sarebbe in obitorio

Il direttore della Fondazione anti corruzione ha dichiarato che la morte per embolia di Navalny è una bugia, citando testimonianze che indicano una morte improvvisa. Un detenuto della stessa colonia penale ha confermato che Navalny è morto prima di quanto annunciato. Inoltre, sono state arrestate duecento persone ai raduni in suo onore. La portavoce dell'oppositore ha denunciato che il corpo di Navalny non è all'obitorio di Salekhard, nonostante le assicurazioni della colonia penale. Gli avvocati hanno dichiarato che la causa della morte non è ancora stata stabilita e che sono stati fatti nuovi esami istologici, ma le autorità sembrano mentire e ritardare la consegna del corpo. Successivamente, è stato detto agli avvocati che l'inchiesta è stata conclusa e che non ci sono elementi relativi a un crimine, ma la portavoce accusa le autorità di mentire e di coprire le tracce.