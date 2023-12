Natale più caro per gli italiani

Il costo complessivo del Natale 2023 per le famiglie italiane raggiungerà i 22,3 miliardi di euro, registrando un incremento del 12,6% rispetto all'anno precedente. Questi dati emergono dalle analisi condotte dal Codacons, che ha calcolato la spesa totale sostenuta dagli italiani per alimentari, pranzi, cenoni, viaggi e ristoranti durante le festività natalizie. Per quanto riguarda i regali destinati ad amici e parenti, quest'anno le famiglie stanzieranno complessivamente 7,5 miliardi di euro, evidenziando un aumento del 12% rispetto al 2022.