Elon Musk: «X potrebbe fallire»

Il miliardario Elon Musk ha ammesso che il suo social X (ex Twitter) potrebbe fallire. Sulla stessa piattaforma social a rischio fallimento, Musk ha scritto: «La triste verità è che non ci sono grandi social network al momento. Noi potremmo fallire, come molti hanno previsto, ma proveremo fino alla fine». La sua dichiarazione è giunta dopo un problema tecnico ha fatto sì che le foto postate prima del dicembre 2014 venissero cancellate.