Stoccarda in estate e autunno: vacanze tra natura e cultura (e tanto vino)

Forse la più “italiana” delle città tedesche, città’ pionieristica, centro culturale, metropoli vivace: questa è Stoccarda, capitale del Baden-Württemberg, nel sud ovest della Germania. Conosciuta per il suo genio inventivo, la vocazione alla sperimentazione e, al tempo stesso, per le sue feste e celebrazioni: le novità futuristiche vanno a braccetto con i grandi capolavori, e ai luoghi di cultura si alternano i filari di vite. A due passi dalla città, ci si può perdere nei sentieri della mitica e amatissima Foresta Nera. La città dà il suo meglio in estate e in autunno, quando le temperature sono miti ma quasi mai troppo calde: Stoccarda è una delle metropoli tedesche con la più alta concentrazione di aree verdi, circondata da una cintura “green” a forma di “U” fatta di giardini e spazi erbosi che attraversa il cuore della città e invita a passeggiare fra i prati o a improvvisare un pic-nic. Le grandi distese del Parco Killesberg si colorano di giallo, blu, rosa e viola con la fioritura di migliaia di fiori e proprio qui, per godere del panorama sul parco e sulla città, si possono salire i 174 scalini della Torre del Killesberg, alta 42 metri e che con la sua struttura in cavi d’acciaio avvolta a spirale sembra costruita in filigrana.

La visita della città però non può prescindere dalla Piazza del Castello (Schlossplatz), circondata dall’edificio rinascimentale dell’antico castello (Altes Schloss), dal nuovo castello barocco (Neues Schloss) e dal moderno cubo di vetro del museo dell’arte (Kunstmuseum). Con le due fontane a zampillo è perfetta per un po’ di relax. È un punto di ritrovo molto popolare, nonché la piazza più frequentata del centro.

Per gli amanti dell’arte, c’è la Staatsgalerie Stuttgart: uno dei musei d’arte più importanti della Germania, celebre per la sua straordinaria collezione che abbraccia dal Medioevo all’arte contemporanea. E’ ospitata in un edificio storico affiancato dall’audace ampliamento postmoderno di James Stirling, ospita capolavori di maestri come Rembrandt, Rubens e Tiepolo, accanto a un’eccezionale raccolta di arte moderna con Picasso, Matisse, Kandinsky e Beckmann. C’è anche una sezione, molto apprezzata, dedicata all’Espressionismo tedesco e all’arte del XX secolo.

Simbolo della città è la Torre della televisione (Fernsehturm Stuttgart), la prima mai costruita al mondo: inaugurata 65 anni fa, è un ottimo punto panoramico per abbracciare con un colpo d’occhio la metropoli e la sua regione. Un sontuoso viale di castagni conduce invece al suggestivo castello Solitude, in stile rococò, che il Duca Carlo Eugenio fece edificare tra il 1763 e il 1769 “lontano dalla confusione e dalle delusioni del mondo”. Da questo castello pensato per la caccia e con funzione rappresentativa si ha una splendida vista sulla città-residenza di Ludwigsburg.

La Foresta Nera, o Schwarzwald, è una delle regioni più affascinanti della Germania, famosa per i suoi paesaggi montuosi, i boschi fitti, i villaggi fiabeschi e le tradizioni artigianali. A poche ore da Stoccarda, è la meta ideale per chi cerca natura incontaminata, sentieri escursionistici e panorami mozzafiato in ogni stagione. Tra cascate, terme e fattorie tipiche, si possono scoprire località come Triberg, Baden-Baden e Titisee. Raggiungere la Foresta Nera da Stoccarda è semplice: bastano meno di due ore di autostrada.

Appena a nord di Stoccarda si trova Ludwigsburg, una città barocca ed ex residenza reale dei duchi e dei re del Württemberg. Il palazzo di Ludwigsburg è il più grande complesso barocco esistente in Germania e si trova in un parco di circa 30 ettari, con i suoi meravigliosi giardini. A est di Stoccarda, sulle rive del fiume Neckar, si trova invece Esslingen, una città medievale ricca di storia. La città si è evoluta in un periodo di oltre mille anni, e questo si riflette nel centro storico con i suoi tre municipi, la più antica fila di edifici a graticcio della Germania e le sue splendide case patrizie. Da oltre 700 anni, il castello di Esslingen domina questa magnifica città storica.

Ogni estate, Stoccarda omaggia la sua tradizione vinicola con la manifestazione Villaggio del Vino (Stuttgarter Weindorf)(21 agosto – 6 settembre 2025). Nelle centralissime Marktplatz, Schillerplatz e Kirchstraße, chalet in legno decorati con foglie di vite si alternano a lounge più moderne e dai tocchi di design, dove i visitatori possono degustare oltre 500 diversi vini di Stoccarda e della sua regione, dai bianchi secchi o fruttati, ai rossi briosi e di carattere. In diversi chalet, oltre a provare i vini locali, si può cenare e pranzare con i piatti della tradizione, o a ricette dall’impronta più internazionale.