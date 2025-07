Garlasco, è in vendita online il video dell’autopsia di Chiara Poggi: il Garante della Privacy lo blocca

Il Garante della Privacy è intervenuto con un provvedimento d’urgenza per bloccare la diffusione online, a pagamento, di un video contenente le immagini dell’autopsia di Chiara Poggi, la giovane uccisa a Garlasco nell’agosto del 2007. Il video, secondo quanto riferisce l’Autorità, rappresenta una violazione gravissima dei diritti della vittima e dei suoi familiari.

Nel comunicato ufficiale, il Garante definisce la vicenda come una «lesione gravissima della dignità della vittima e dei suoi familiari» e mette in guardia media e siti web: «l’eventuale diffusione delle immagini risulterebbe illecita in quanto in contrasto con le Regole deontologiche dei giornalisti e la normativa privacy».

L’Autorità ha inoltre lanciato un appello affinché «chiunque entri nella disponibilità di tali immagini ad astenersi dalla loro diffusione che – anche in considerazione della violenza esercitata nei confronti della vittima – lederebbe in modo gravissimo la sua dignità e quella dei suoi familiari». Il Garante ha poi sottolineato che si riserva «l’adozione di ulteriori provvedimenti anche di carattere sanzionatorio».

I nuovi sviluppi scientifici

Sul fronte investigativo, intanto, si attendono nuovi riscontri da un esame previsto nei prossimi giorni — probabilmente già lunedì — sul tampone orale prelevato a Chiara Poggi. Nelle analisi preliminari dell’incidente probatorio sono stati rilevati due profili di DNA maschile: uno «ignoto» e uno attribuibile a una contaminazione da parte dell’assistente del medico legale che eseguì l’autopsia.

Entrambi i profili, però, non appartengono né ad Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta, né ad Alberto Stasi, l’ex fidanzato di Chiara condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per l’omicidio.

L’esame verrà replicato per consolidare i risultati e verificarne la validità scientifica, un passaggio cruciale per eventuali sviluppi futuri del caso.