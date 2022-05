Ore 18.30 - Helsinki replica: «siamo preparati»

Mosca da domani sospenderà la fornitura di energia elettrica alla vicina Finlandia per «bollette non pagate». Lo ha comunicato l'azienda elettrica russa che erogava da decenni il servizio. Secca la replica di Helsinki: «Siamo pronti a questa evenienza. Non avremo problemi»