Morti sul lavoro: 100 vittime al mese nel 2022 secondo i dati Inail

Nell'anno solare 2022 sono stati 1.028 i lavoratori che hanno perso la vita sul proprio posto di lavoro in Italia, circa 100 al mese. Un numero che fa registrare un calo del 15,2% rispetto al 2021 ma che rimane altissimo: la statistica pubblicata dall'Inail certifica, infatti, che in Italia ci sono circa 100 vittime sul lavoro al mese. Il calo statistico è dovuto alla contrazione delle vittime per Covid registrare come mortalità da lavoro, passate da 230 a 8.

In crescita invece il numero degli infortuni sul lavoro: quelli denunciati sono stati 703.432, in aumento del 24,6%, sul quale pesa l'impatto dei contagi da Covid sul lavoro. Non considerando la pandemia, le denunce di infortunio "tradizionale" registrano un incremento di oltre il 13% rispetto al 2021. Sono questi i principali dati del Rapporto annuale dell'Inail.