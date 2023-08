Montaldo, continuano le ricerche del 21 enne che ha ucciso il padre ed un altro uomo

Sono continuate purtroppo senza esito per tutta la notte le ricerche tra i boschi attorno a Montaldo Mondovì, al confine tra Liguria e Piemonte, del 21enne che ieri ha ucciso a coltellate il padre ed un uomo che era intervenuto per soccorrere la prima vittima. L'assassino, un giovane olandese ma di origine cinesi, soffre di disturbi psichiatrici è armato ed è considerato molto pericoloso dai Carabinieri.

Il duplice omicidio ieri pomeriggio, scoppiato in casa dopo un litigio con il padre. Il giovane ha afferrato un coltello e ferito mortalmente l'uomo per poi avventarsi con la stessa violenza contro il proprietario della casa dove la famiglia dell'omicida era in vacanza, uccidendo anche lui. A quel punto è fuggito nei boschi circostanti facendo perdere le sue tracce