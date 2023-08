Missili su Kiev, almeno due morti: "Peggior attacco dalla primavera"

Due persone sono morte a causa dell'attacco missilistico a Kiev nella notte e un'altra è rimasta ferita. E' il bilancio reso noto dal capo dell'amministrazione militare della capitale ucraina, Sergei Popko. Secondo le autorità ucraine si tratta del peggiore attacco missilistico subito da Kiev dalla scorsa primavera. Incendi sono scoppiati in seguito alle esplosioni in due quartieri ed è stato dichiarato l'allarme aereo per l'intera Ucraina.

Nella notte ci sono state offensive anche su territorio russo. Una pioggia di droni ha colpito almeno sette regioni. Gli aeroporti moscoviti di Domodedovo, Vnukovo e Sheremetyevo sono stati temporaneamente chiusi. Colpito anche l'aeroporto di Pskov, non lontano dal confine con l'Estonia. Le autorità militari della Russia hanno affermato di aver distrutto quattro navi militari ucraine nel Mar Nero.