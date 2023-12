Meloni: "Sul Patto di StabilitÃ  non escludo nessuna scelta"

“Il governo Conte alla chetichella ha dato l'assenso al Mes".La leader del governo, Giorgia Meloni, ha mostrato un fax di Luigi Di Maio alle forze di opposizione, nel quale l'ex rappresentante autorizzava la firma del Mes. Meloni ha enfatizzato la mancanza di serietà del governo Conte, evidenziando che ciò è avvenuto "il giorno dopo le dimissioni del governo Conte, quando era in carica solo per gli affari correnti". Ha sottolineato che questo documento rivela la scarsa responsabilità di un governo che, anziché concludere i suoi affari, lasciava un "pacco" al successivo governo. L'Aula del Senato ha poi approvato con 104 voti favorevoli, 61 contrari e 13 astenuti (Iv e Azione) la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni di Meloni in vista del Consiglio Ue.

Sul tema del veto al patto di stabilità, Meloni ha dichiarato: "Io non escludo nessuna delle scelte. Credo si debba fare una valutazione su ciò che è meglio per l'Italia sapendo che, se non si trova un accordo, noi torniamo ai precedenti parametri. Io farò tutto quello che posso". Questa dichiarazione è stata rilasciata in risposta al Senato dopo la discussione sulle comunicazioni di Meloni in vista del Consiglio Ue, affrontando la proposta di Mario Monti.