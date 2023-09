Meloni: «La sinistra continui a fare la lista dei ministri del governo tecnico che noi intanto governiamo»

"La sinistra continui a fare la lista dei ministri del governo tecnico che noi intanto governiamo" ha commentato la premier Giorgia Meloni. "Personalmente, non vedo questa situazione come un problema, ma piuttosto come una speranza alimentata dai soliti noti, il che mi fa sorridere. Voglio rassicurare tutti: il governo si trova in buona salute. Nonostante la complessità della situazione, l'abbiamo gestita con la massima serietà l'anno scorso e anche quest'anno".

Interpellata sullo spread, ha sottolineato: "Lo spread che lanciate come se fosse la fine del governo Meloni stava adesso a 192 punti, a ottobre scorso 250 durante l'anno precedente al nuovo governo è stato più alto e i titoli non li ho visti".

E ancora, a proposito dei migranti: "Io capisco la posizione del governo tedesco, ma se loro vogliono tornare indietro sulle regole delle Ong, allora noi proponiamo un altro emendamento in forza del quale il Paese responsabile dell'accoglienza dei migranti che vengono trasportati sulla nave di una Ong è quello della bandiera della nave".