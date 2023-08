Meloni: «Nessuna area in Italia può essere considerata fuori dalla giurisdizione delle forze dell'ordine»

Il governo si impegna a "bonificare" la zona di Caivano in seguito agli abusi di gruppo subiti da due cuginette. Questa dichiarazione della premier Giorgia Meloni durante una riunione del Consiglio dei ministri. Meloni ha sottolineato che "nessuna area può essere considerata fuori dalla giurisdizione delle forze dell'ordine" in riferimento alla criminalità. In risposta all'invito del sacerdote don Patriciello a visitare il luogo, la Meloni ha annunciato che la sua visita "andrà oltre la mera formalità: ci assicureremo della sicurezza della comunità". Ha inoltre aggiunto che sarà una priorità riportare in funzione il centro sportivo abbandonato nel minor tempo possibile.