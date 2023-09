Meloni all'Onu: «Guerra totale ai trafficanti di migranti»

«Sui migranti l'Onu non può voltarsi dall'altra parte. Questa organizzazione riuscì a combattere la schiavitù anni fa, oggi non può non fare lo stesso con questa nuova forma di schiavismo». Parole del discorso tenuto nella notte da Giorgia Meloni all'Assemblea Generale dell'Onu.

Sull'invasione della Russia in Ucraina, tema centrale all'ordine del giorno dei lavori dell'Onu Meloni ha spiegato che «l'Italia ha scelto da che parte stare»