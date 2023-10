Manovra finanziaria 2024 attesa oggi in parlamento

Dopo settimane di bozze e indiscrezioni, il testo della legge di Bilancio è pronto e oggi dovrebbe arrivare in Parlamento per l'approvazione: “Lo invieremo lunedì”, ha infatti garantito la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Il lavoro sostanzialmente è chiuso, i saldi di bilancio sono invariati rispetto a quanto approvato in Consiglio dei ministri”.