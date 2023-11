Maltempo in Toscana e Veneto: 3 vittime e 3 dispersi. Inondazioni e smottamenti

200 mm di pioggia in tre ore; così l'ìondata di maltempo si è abbattuta su nord e centro Italia. Maggiormenete colpite la Toscana ed il Veneto. Diversi fiumi sono esondati allagando intere città e molte sono state le frane e gli smottamenti che hanno travolto strade e case.

Sono tre le vittime accertate ed altrettanti i dispersi tra cui un uomo dei Vigili del Fuoco.

Ci sono danni anche su autostrade e linee ferroviarie con chiusure in diversi tratti. Spostarsi da sud a nord è molto difficile e rischioso.

Il Governo è pronto a dichiarare lo stato di emergenza nazionale per affrontare l'emergenza maltempo che sta colpendo in queste ore la Toscana dopo aver causato disagi nel Nord. Lo ha detto il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci