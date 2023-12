Lite Meloni-Ferragnez da Atreju e sui social

«Pandoro per beneficenza per pagare i suoi cachet milionari». È la frase rivolta dal palco della festa di Fratelli d'Italia di Atreju da Giorgia Meloni. Frase legata alla famosa vicenda che ha visto alcuni giorni fa la nota influencer condannata dall'Antitrust a pagare una multa di un milione di euro per la presunta beneficenza legata alla vendita un anno fa di un pandoro.

Frase a cui poco dopo ha replicato il marito della Ferragni che sui social con un video: «Singolare che la premier attacchi mia moglie. È tra le priorità del governo?»